Sviluppo sostenibile, il credo di Saverio Andriano

«L’art. 42 della Costituzione, comma 1, considera la salute, compresa quella sul lavoro, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La lettura coordinata di tale norma con quanto previsto dall’art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali, evidenzia come la protezione della salute del nostro ordinamento sia oggetto di una vasta tutela, non rivolta alla sola dimensione individuale del diritto alla vita e all’incolumità psicofisica, ma estesa anche ad un ambiente salubre». L’impegno di Saverio Andriano, candidato al Consiglio regionale per «Popolari per Emiliano» ha le linee guida di quanto dettato dalla Carta Costituzionale. Non c’è sostenibilità nello sviluppo se non si curano gli ambienti di lavoro e il territorio, in comune accordo tra pubblico e privato. «L’art. 41, comma 1, dispone che l’iniziativa economica privata è libera e al comma 2 aggiunge che essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Ne deriva che la salute, quale diritto fondamentale del lavoratore ed interesse della collettività, rappresenta un presupposto specifico all’esercizio dell’organizzazione produttiva».