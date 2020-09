Bavaro con Fratoianni in piazza a Giovinazzo domani alle 20

«Per i diritti che non hai e per quelli che vuoi difendere. Per ciò che è giusto e che va conquistato, passo dopo passo. Per il futuro che non c’è. Con l’ottimismo che manca alla ragione. Siamo pronti a fare rumore?». È il messaggio di Nico Bavaro, candidato al Consiglio regionale per «Puglia Solidale Verde». Bavaro concluderà la sua campagna elettorale venerdì 18 settembre alle 20 in piazza Vittorio Emanuele, sostenuto da Nicola Fratoianni, deputato di Leu e segretario nazionale di Sinistra Italiana. Con loro sul palco il consigliere comunale Daniele de Gennaro di Primavera Alternativa. La manifestazione pubblica si svolgerà nel rispetto delle misure anti covid.