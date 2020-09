Saverio Andriano: un formatore alla Regione Puglia

«La strategia Europea 2020 per una scelta intelligente, sostenibile e inclusiva, riconosce che l’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze sono elementi chiave per rispondere all’attuale crisi economica, all’invecchiamento demografico e alla più alta strategia sociale dell’Unione europea», è questo il faro che guida l’azione politica di Saverio Andriano, candidato al Consiglio regionale per «Popolari con Emiliano». Formatore ed esperto in sviluppo sostenibile, Andriano ha acquisito in 40 anni di carriera competenze e certificazioni anche internazionali. I suoi saperi sono al servizio della Puglia, il suo sguardo è rivolto alle nuove generazioni, ma anche verso gli adulti che devono acquisire nuove competenze per rimanere competitivi nel campo del lavoro e delle professioni. «Il ruolo che l’apprendimento degli adulti può svolgere per realizzare gli obiettivi di Europa 2020, è sottolineato anche dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Il processo formativo costituisce un agente primario di cambiamento culturale e veicolo di crescita di sviluppo personale e professionale». Formazione, quindi, a qualsiasi livello e per qualsiasi professione. Un apporto fondamentale, quello che Andriano vuole dare, per le politiche di sviluppo alle quali la Puglia è chiamata per i prossimi 5 anni. Per superare la crisi economica dettata dalla pandemia, per non essere impreparati alle sfide che il futuro richiederà. Per vincere la partita dello sviluppo sostenibile.