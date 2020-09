Casi di positività in costante aumento da sei settimane

Il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute sull’andamento della diffusione del Covid 19, parla chiaro. Per la sesta settimana consecutiva, quella compresa tra il 31 agosto e il 6 settembre, il numero dei casi in Italia è in aumento. Molto è dipeso dai contagi cosiddetti di rientro dalle zone turistiche, ma terminata quella fase si sta assistendo alla diffusione del virus all’interno dei nuclei familiari. Lo confermerebbe, sempre secondo il Ministero della Salute, l’età media dei nuovi contagiati che è di 35 anni. Per fortuna l’indice di trasmissibilità del virus rimane di poco superiore a 1, un numero che è considerato la soglia minima di allarme. Per questo il Ministero continua a raccomandare attenzione e di adottare tutte le misure necessarie per evitare il diffondersi del Covid. Alla vigilia della riapertura delle scuole le raccomandazioni non sono mai troppe.