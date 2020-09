Domande senza rete

La campagna elettorale è ormai agli sgoccioli. «Una campagna poco politica e molto elettorale» il pensiero di Nico Bavaro, candidato al Consiglio regionale per Puglia Solidale e Verde. E propri per provare a lanciare un messaggio che sia politico e non solo di circostanza, Bavaro si lascerà intervistare dal giornalista Michele Marolla, sabato alle 19 in piazza Porto. Una intervista senza rete, quella a cui come il candidato si sottoporrà, come lui stesso afferma. «Perché – questo il messaggio – la politica ha senso se sa rispondere alle domande».