Pva al fianco di Nico Bavaro per la elezione del Consiglio regionale

Primavera alternativa, il movimento politico che ha avuto come principale animatore il compianto Vincenzo Castrignano, esce allo scoperto. Appoggerà per le elezioni del 20e 21 settembre il candidato al Consiglio regionale Nico Bavaro che corre con la lista di Puglia Solidale e Verde. «Lo sosterremo convintamente – si legge in un loro comunicato – e chiediamo di fare lo stesso a tutti i nostri simpatizzanti». Il loro sostegno a Bavaro nasce dalla certezza che il candidato sappia rappresentare in Consiglio regionale i valori della giustizia e legalità. Valori che Pva ha sempre condiviso, per le tante battaglie condotte insieme e per l’idea condivisa di società. «Per molti - è scritto nel comunicato - il nostro sostegno potrebbe apparire “dovuto”, quasi un’opzione “amicale”. No! È molto di più! Faremo rumore con e per Nico perché per la prima volta c’è la concreta possibilità che un Giovinazzese approdi in Consiglio Regionale e possa finalmente valorizzare il nostro territorio e le sue potenzialità, sinora sempre sottovalutate o sacrificate ad altri interessi. Faremo rumore con e per Nico per proseguire lo straordinario percorso politico avviato con lui sin dal 2016, che, ne siamo certi, ci porterà ad amministrare la nostra amata Giovinazzo. Faremo così tanto rumore che anche in Regione non potranno più fare a meno di ascoltarci».