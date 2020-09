Rivista e corretta la delibera sul gradimento al difensore del sindaco

«Che ingratitudine». Così scrive il Comitato per la salute pubblica in un proprio post. «A volte la denuncia delle associazioni e dei cittadini serve» facendo riferimento a un precedente post in cui si sottolineava una forte incongruenza rilevata nella delibera di giunta, in cui si votava il gradimento alla nomina del difensore del sindaco Tommaso Depalma coinvolto in un procedimento giudiziario sulla mancata bonifica delle aree delle ex Afp. In quella delibera, la 138 del 12 agosto scorso, l’incongruenza era tutta nel frontespizio del documento che riportava l’assenza del primo cittadino e dell’assessore alla cultura Cristina Piscitelli. Nel corpo del documento, però, era scritto che il sindaco presiedeva la seduta, con l’assessora alla cultura che relazionava sul caso oggetto di voto. «Una seduta di giunta con gli spiriti?» è stata la domanda del Comitato posta attraverso la propria pagina facebooknon più tardi di due giorni fa. Nulla da eccepire sulla scelta del difensore del sindaco, ma la possibilità di un conflitto di interessi aveva suscitato perplessità nel Comitato. Ancor di più nelle incongruenze che lo stesso Comitato aveva evidenziato nel recedente post per l’assenza – presenza di Depalma e della Piscitelli. Fatto sta che a 24 ore dal rilievo dell’incongruenza, la stessa amministrazione comunale è corsa ai ripari con le correzioni del caso. Stesso numero di delibera, stessa data, ma a presiedere e relazionare, nel testo corretto, appare il vice sindaco Michele Sollecito. Insomma con le correzioni è sparita la «riunione degli spiriti» come l’aveva indicata il Comitato, che tra l’altro conserva copie degli atti pubblicati. Con le correzioni, la seduta della giunta comunale ha ritrovato una propria legittimità. «Adesso campeggia all’Albo pretorio una delibera nuova di zecca con tanto di avvertenze – scrive il Comitato - Peccato che abbiano fatto tutto senza nemmeno ringraziare. E pensare che li abbiamo cavati dai guai».