Florovivaismo: azioni concrete a difesa del settore

Il comparto florovivaistico ha il suo vertice a Terlizzi, ma ha anche ramificazioni nei territori di Giovinazzo e Molfetta. Il settore a causa della crisi dettata dal Covid 19, sta subendo una forte crisi. Difficoltà che sono imputabili anche alle assenze di cerimonie, matrimoni ed eventi in genere, con gli operatori del settore che hanno lanciato un grido d’allarme. Perché le incertezze sul futuro non consentono programmazioni serene. Il grido che è stato accolto dal Governo, come fa sapere l’onorevole Francesca Galizia, che ha messo misure economiche in campo per aiutare il comparto. «Per supportare il comparto florovivaistico, consentendo ai vivaisti di continuare l’attività di cura dei vivai e delle piante – fa sapere la parlamentare - nella legge di conversione del decreto Rilancio è stato previsto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020». Lo stanziamento è di 426 milioni di euro, al netto di altre misure come i contributi a fondo perduto, oltre ad altri 30 milioni di euro per rifinanziare il prestito cambiario di Ismea. «Tutto questo – ha continuato Galizia – si affianca ai finanziamenti sino a 30.000 euro per le piccole e medie imprese, la sospensione delle rate dei mutui e l’estensione dell’operatività delle garanzie. Non dimentichiamo poi l’accesso diretto da parte di tutto il settore primario al Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito centrale, che consente di ottenere finanziamenti in modo più semplice, veloce e diretto. Resta, infine, la carta dei Recovery Fund, che consentirà di sviluppare e realizzare ulteriori azioni che potranno contribuire al riavvio delle produzioni e delle commercializzazioni florovivaistiche».