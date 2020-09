Parità di genere e fondi europei: nuove opportunità di crescita economica e sociale

Donne in politica. Donne nella vita quotidiana. La crisi generata dal Covid 19, ha messo ancor di più in evidenza le diseguaglianze sistemiche di genere. Di questo vorrà parlare sabato sera alle 21 nella Villa comunale, l’Onorevole Francesca Galizia nel corso di un appuntamento elettorale organizzato dal Movimento 5 Stelle. «In tema di parità di genere – a dichiarato la parlamentare - discuteremo degli interventi messi in campo dal Governo Conte a supporto delle donne, madri e lavoratrici, e di come esso sia intervenuto recentemente imponendo per decreto la doppia preferenza in Puglia in occasione delle prossime elezioni regionali». Fondi governativi, ma anche fondi europei, quelli che potranno costituire uno strumento fondamentale per il rilancio del Paese e di conseguenza anche della Puglia. Purché le donne in questo siano attrici protagoniste e non comprimarie. «La nostra regione – ha proseguito Galizia - ha un grosso potenziale, rimasto per molti versi inespresso. È il momento di darle una nuova possibilità di crescita e abbiamo validi motivi per credere che stavolta un volto nuovo, incontaminato, femminile, come quello di Antonella Laricchia, saprà far bene, saprà far meglio della vecchia politica, messa alla prova ormai troppe volte». La candidata alla presidenza della Regione sarà presente insieme alla Onorevole. Con loro anche la Vice Presidente alla Camera dei Deputati, Maria Edera Spadoni, i candidati al consiglio regionale, Angiulo Rossana e Dario la Forgia. «Avremo poi – ha concluso la Galizia - la partecipazione speciale dell’attrice Antonella Cappelli, che aprirà la serata impersonando un pezzo unico nel suo genere, tratto da una famosa commedia teatrale che, mantenendo tutta la sua carica eversiva, nonché satirica e critica, nei confronti di un certo modo di prospettare la "parità", potrebbe apparire datata invece è apparsa addirittura profetica».