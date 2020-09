«La città è sempre più anziana. I giovani l’abbandonano»

La popolazione residente giovinazzese è scesa al di sotto dei 20mila abitanti. Succede dopo 40 anni, secondo le ultime rilevazioni Istat con dati aggiornati al 31 dicembre 2019. Lo rivela «Primavera alternativa» attraverso un suo post pubblicato sulla propria pagina social. Post che non manca di analizzare il dato, sottolineando come il trend sia in discesa, «che ha visto perdere negli ultimi 15 anni quasi 1.100 abitanti». Dai quasi 21mila del 2004, ai 19.887 dell’ultima rilevazione statistica. L’analisi non si ferma qui. Sempre i dati Istat recitano che nel solo 2019 Giovinazzo ha visto nascere 143 bambini, mentre le morti sono state 217. Un saldo negativo nella popolazione che non lascia dubbi. Ma, secondo Pva, «il dato reale è ancor più inquietante e preoccupante, se si tiene conto dell’alto numero di giovani che per ragioni di studio e di lavoro lasciano il nostro paese, pur conservandone la residenza. Ma molti di essi, lo sappiamo, non torneranno mai più». Perché questo calo demografico? «Giovinazzo non è più attrattiva – ritiene Pva - per l’assenza di lavoro e per i costi delle abitazioni. Ora scappano via anche gli stranieri, calati addirittura di circa un quarto nell’ultimo anno, passando da 499 a 404 unità. A certificarlo è il flusso negativo dei trasferimenti di residenza in entrata ed in uscita dal territorio cittadino (meno 96 unità solo nel 2019), in netta controtendenza rispetto al passato». Va da se che la popolazione giovinazzese è sempre più anziana, «con un indice di vecchiaia schizzato a 197,8: vale a dire quasi 198 ultra sessantacinquenni per ogni 100 giovani con meno di 14 anni». Dieci anni fa il rapporto era di 144 anziani ogni 100 giovani. «È la fotografia di un paese che ha smesso di crescere – afferma Pva - che invecchia inesorabilmente. L’età media dei suoi abitanti è salita a 45,5 anni, e ciò rende sempre più difficile un ricambio generazionale». Esistono soluzioni per tornare a invertire la tendenza? «C’è bisogno di lavoro qualificato, stabile e serio e di politiche per i giovani, per la casa e la famiglia -la risposta di Pva - C'è bisogno di immaginare una città che tenga conto delle esigenze dei tanti anziani residenti. C’è bisogno che questi argomenti diventino “centrali” nel dibattito cittadino. C’è bisogno urgente di sovvertire questo terribile trend, prima che sia davvero troppo tardi». Politiche nuove, quindi, che tengano ben presente quale è la fotografia attuale della città «senza nascondere questi dati e senza alcuna propaganda». Non saranno le opere pubbliche «inutili - così le considera il movimento politico cittadino - costose e già in avanzato stato di degrado, con cantieri in perenne stato di abbandono» le soluzioni per evitare lo spopolamento di Giovinazzo.