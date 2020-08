Perchè «No» al referendum il 20 e 21 settembre

«L’acqua che non ha fatto in cielo sta»: un vecchio detto, utilissimo per capire la forza e la possibile devastazione che una temuta vittoria del «Sì» al prossimo referendum sul numero dei parlamentari rischia di scaricare sull’Italia e la vita di Italiane e Italiani.

In realtà, i promotori del referendum hanno giocato una cinica partita, contando su sentimenti e riflessi immediati, poco meditati dell’elettorato. Da tempo, avvertiamo la crisi dell’istituzione parlamentare: messa continuamente fuori fase, dall’alto e dal basso, da fuori e da dentro. Di fatto, percepiamo immediatamente che sulla nostra vita hanno molto più peso Bruxelles e Strasburgo che Roma, l’UE che non le vecchie istituzioni repubblicane. Ogni giorno ci accorgiamo che il governo con i suoi decreti-legge spiazza e umilia le aule parlamentari, solo a parole titolari della sovranità popolare.

Il resto lo fanno gli stessi parlamentari, da tempo espressione di una vera e propria casta: beneficiaria anche di privilegi e compensi inaccettabili. Un tempo erano il prodotto e il tramite di un fitto interscambio tra politica e società: costretti a confrontarsi con iscritti a partiti di massa, a frequentare nei fine settimana sezioni di partito o assemblee sindacali, a stare nella calca, con mani e tasche piene di scritti di cittadini con richieste, bisogni, a presenziare consigli comunali o di quartiere ecc. Oggi il meglio che può capitargli è la insulsa melassa – piena magari di insulti e fake – su Facebook e strumenti consimili.

Il referendum secco, con la semplice riduzione del numero – non accompagnato da riforme di legge elettorale, del bicameralismo o dei regolamenti parlamentari -, non riduce i problemi. Semmai li complica. Ben altro avrebbe potuto la riduzione ad una sola Camera, con una buona riforma elettorale e degli stessi regolamenti, comprese tabelle stipendiali ecc.

Adesso, con il taglio di senatori e deputati, a camere e regolamenti invariati, si rischia di risparmiare appena lo 0, 007% della spesa pubblica complessiva italiana. Mettendo però seriamente a rischio la rappresentatività del Parlamento. Mentre oggi un deputato rappresenta circa 96 mila abitanti in media e un senatore circa 192 mila abitanti, passeremmo per la Camera, ad esempio, ad eleggere un deputato ogni 151 mila elettori. Diventeremmo in Europa il paese con la peggiore rappresentatività di tutti i 28 appartenenti all’UE.

Altro che casta. I nostri parlamentari diventerebbero davvero inavvicinabili: da guardare solo con il cannocchiale.

Peggio ancora a guardare il tutto con la lente regionale. Per effetto della distribuzione della popolazione e della configurazione degli attuali collegi elettorali avremmo che in Trentino ci sarebbe un seggio elettivo ogni 171 mila abitanti. In Sardegna, però, uno ogni 328 mila. Insomma, quasi il doppio. Alla faccia di ogni principio di eguaglianza dei cittadini.

Per non parlare dei possibili effetti delle eventuali soglie di sbarramento. Attualmente la proposta di riforma della legge elettorale più gettonata prevede una soglia di sbarramento del 5%. Ovvero un domani non otterrebbero rappresentanti le formazioni politiche sotto questo tetto. Considerando la popolazione nelle varie regioni, avremmo il risultato, ad esempio, di una Basilicata in cui la soglia effettiva per il Senato sarebbe del 20% ovvero appannaggio di soli due partiti. O di una Liguria in cui la soglia diventerebbe in realtà del 12,5%. Con effetti inimmaginabili in una regione in cui sarebbero da eleggere solo 5 deputati, spartiti a questo punto dai partiti maggiori.

Considerando poi gli attuali regolamenti parlamentari, lasciati colpevolmente invariati dai propositori del referendum, meglio non pensare ai possibili effetti, soprattutto nei rapporti tra parlamento e governo. Ad esempio, attualmente bastano 30 deputati per imporre al governo l’inversione dell’ordine del giorno e la votazione a scrutinio segreto. Ma 30 su 630 significano una cosa. Tutt’altro con 30 su 400. Il risultato prevedibile è quello di un Parlamento ancor più di prima ostaggio del governo.

Il problema è antico. Tanto è vero che si sono consumati nei decenni passati vari tentativi di riforme costituzionali, tutti bocciati e finiti nel dimenticatoio (tranne la riforma del Titolo V, ovvero del rapporto tra Stato e Regioni, sui cui guasti oggi l’emergenza Covid ha straordinariamente acceso le luci). Nel 1985 fu proposta da sinistra (Rodotà, Ferrara e altri) una riforma radicale del Parlamento incentrata sul monocameralismo. Una sola Camera di 600 deputati eletta con legge proporzionale: una soluzione con grandi risparmi effettivi sui costi complessivi delle macchine parlamentari e senza le penalizzazioni territoriali e politiche della riforma proposta da Grillo e compagnia.

Vale la pena di ricordarsene quando si andrà a depositare un sonoro “NO” nell’urna il 20 e 21 settembre. A difesa di un Parlamento sede reale ed effettiva della sovranità popolare.

*docente di Storia delle relazioni internazionali e Storia delle istituzioni politiche, Università di Bari “Aldo Moro”