Tutto è pronto per la riapertura in sicurezza delle scuole

«La data ormai non più così lontana. Nelle ultime settimane sono stati fatti passi in avanti importanti per favorire la ripresa delle attività scolastiche». Lo afferma l’Onorevole Francesca Galizia in un suo comunicato stampa. La ripresa ufficiale è prevista per il 14 settembre, anche se in Puglia la campanella, per gli studenti, suonerà dopo le elezioni regionali. «Quello svolto negli ultimi mesi dal nostro Governo – afferma ancora - e, dunque, dai Ministeri di competenza, è un lavoro indubbiamente complesso. Lavoro che ha portato alla firma del Decreto Interministeriale di riparto delle risorse previste nel decreto Rilancio». Le somme messe a disposizione per la riapertura in sicurezza delle scuole ammontano in totale a quasi 980 milioni di euro. «Tali fondi – sottolinea Galizia - verranno utilizzati per l’assunzione a tempo determinato dell'organico aggiuntivo tra personale docente e ATA, e saranno suddivisi tra gli uffici scolastici regionali per il 50 percento sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero per l’anno scolastico 2020/2021 e, per il rimanente 50 percento, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli uffici scolastici regionali». Con questa ripartizione alla Puglia spetteranno circa 85 milioni di euro. «Solo pochi giorni fa – ha aggiunto la deputata pentastellata - è stato pubblicato l’Avviso pubblico sul sito del Miur per accedere ai 70 milioni di euro destinati agli Enti Locali dal decreto Agosto per l'affitto di spazi e per l'acquisto, il noleggio o il leasing, di strutture temporanee da utilizzare per le attività didattiche, per garantire il distanziamento e, dunque, la sicurezza di studentesse, studenti e personale scolastico». La priorità adesso è favorire la riapertura delle scuole in serenità. «Tutto è pronto – ha concluso Galizia – bisogna perseverare nell’adozione di tutte le misure utili e necessarie a contenere il contagio».