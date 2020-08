Otto pretendenti per una poltrona da Presidente

Presentale le liste è tempo di numeri per orientarsi nel panorama variegato più che mai delle elezioni del Presidente di Regione e del Consiglio regionale. A essere candidati alla massima carica istituzionale pugliese sono in 8. Insieme all’uscente Michele Emiliano, forte di 15 liste del centrosinistra a suo sostegno, a concorrere per la poltrona di presidente saranno Raffaele Fitto, per il centrodestra con 5 liste a lui collegate, Antonella Laricchia, per i Cinque stelle a cui si aggiunge una lista civica, Ivan Scalfarotto con 3 liste collegate, Mario Conca con la lista Cittadini pugliesi, Pierfanco Bruni con il Movimento fiamma tricolore, Nicola Cesaria con la lista Lavoro Ambiente Costituzione, e Andrea D’agosto con Riconquistare l’Italia. Ad aspirare ad un seggio in Consiglio regionale c’è poi un esercito di 1300 candidati, in rappresentanza di partiti storici, movimenti politici e liste civiche. Si dovranno contendere i 50 posti disponibili. La campagna elettorale si preannuncia dura con un testa a testa, accreditato dai sondaggi fin qui pubblicati, tra Emiliano e Fitto, con la Laricchia a fare da 3 incomodo. Mentre a Scalfarotto e agli altri aspiranti Presidente, i sondaggi non danno molte speranze. Ma entrando ufficialmente in campagna elettorale, i sondaggi vanno in letargo. Toccherà adesso ai candidati «convincere» l’elettorato circa la bontà dei loro programmi.