La campagna elettorale per le Regionali entra nel vivo

Liste chiuse. La campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale entra nel vivo. A Giovinazzo sono due i candidati che aspirano ad un posto di consigliere. Entrambi schierati con il centrosinistra e con il Presidente uscente Michele Emiliano: Nico Bavaro e Saverio Andriano. Bavaro, segretario regionale di Sinistra italiana, è alla sua prima competizione elettorale. Ambientalisti, socialisti, la Fondazione Minervini, sonole anime che hanno dato vita a «Puglia verde e solidale». Lista per la quale Bavaro corre. Ridare una identità a tutto il centrosinistra, il suo obiettivo. Il 118 in carico al Servizio sanitario regionale e il piano regionale per i rifiuti che non preveda inceneritori è parte del suo programma. Andriano torna in politica dopo essersi allontanato nel lontano 1995. In quegli anni è stato sindaco di Giovinazzo prima di dedicarsi al sindacalismo. Formatore nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dello sviluppo sostenibile, guarda alle piccole e medie imprese pugliesi, ossatura della economia regionale. L’utilizzo delle risorse disponibili per favorire lo sviluppo delle imprese, il suo programma. Correrà peri «Popolari per Emiliano».