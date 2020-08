Il verde pubblico per aiutare l’ambiente

«Il verde pubblico a Giovinazzo è deficitario». A dirlo è Giovanni Volpicella, presidente dell’associazione «Amici dell’ambiente», che da anni si fa promotrice di una battaglia per la salvaguardia del territorio. E per questo motivo ha sottoposto all’attenzione dell’amministrazione comunale la volontà di 456 famiglie che chiedono la piantumazione di altrettanti alberi in ottemperanza alle leggi nazionali, la 113 del 1992 e la 10 del 2013, che prevedono sia piantato un albero per ogni nuovo nato. E perché il Comune sia adempiente a queste norme, Volpicella ha intrapreso un lungo scambio epistolare con gli amministratori pubblici. Uno scambio che va dal parco di Lama Castello ad appunto alla individuazione di aree pubbliche per la piantumazione di essenze arboree preferibilmente di alto fusto, come indica la legge, da dedicare a ogni nuova nascita. Uno scambio di lettere che fino a questo momento non hanno sortito effetti. «Questa amministrazione – è una delle risposte dell’Ente comunale - ha già provveduto a nuove piantumazioni in diversi luoghi della città. altre ne saranno previste nel prossimo bilancio arboreo, previsto per la manutenzione del verde urbano e che andrà a regime dopo l’approvazione del bilancio di previsione». Na risposta che non soddisfa gli «Amici dell’ambiente». «Molti degli alberi piantumati – afferma Volpicella - sono a cura di privati che hanno preso in gestione aree verdi pubbliche, oppure frutto di somme detratte da opere di urbanizzazioni precedenti. Non sono certamente frutto di un piano di rigenerazione del verde prodotto dall’amministrazione comunale». Il riferimento è anche all’eradicamento di alberi giudicati malati, in via Bitonto per esempio, o per far posto alla velostazione come a Piazza Stallone. Tagli che non hanno ancora visto nuove piantumazioni. Ma il sindaco Tommaso Depalma, come scrive in una delle corrispondenze con l’associazione, si dice convinto di avere presto l’opportunità di piantare un numero consistente di essenze e far si che possano crescere senza problemi di gestione». Tutto sarebbe legato al finanziamento ottenuto per il risanamento dell’area ex Afp e la realizzazione del parco urbano di Lama Castello. Tempi lunghi per gli «Amici dell’ambiente», molti alberi potrebbero essere piantati nel frattempo.