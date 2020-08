Partite Iva: 246 scadenze fiscali nei prossimi dieci giorni

Doccia fredda di scadenze tributarie in arrivo per 4 milioni e mezzo di Partite Iva. Da giovedì 20 fino a lunedì 31 agosto, queste realtà saranno chiamate a mettere mano al portafoglio, per regolarizzare la loro posizione con il fisco.

Il popolo di chi rientra negli indici sintetici, in 10 giorni sarà chiamato a un tour de force di scadenze fiscali, in totale saranno ben 246 gli adempimenti.

Tutto questo mentre commercialisti e associazioni di categoria avevano chiesto già da tempo una proroga, richiesta però caduta nel vuoto.

Le uniche “tregue” che ha concesso il legislatore sono state accolte nel recente Decreto Agosto (Dl 104/2020) e riguardano i versamenti relativi ai mesi di chiusura delle attività per causa Covid. In pratica un 50% del dovuto lo si potrà pagare in 24 rate, a partire dal 16 gennaio 2021. Inoltre, si potrà rinviare il secondo acconto di novembre (valido per l’anno 2020) al 30 aprile 2021. Presupposto per beneficiare del rinvio è il calo di fatturato e dei corrispettivi del 33% tra il primo semestre del 2020 e lo stesso periodo di tempo dell’esercizio 2019.

Questa marea di scadenze assicureranno all’Erario circa 8,4 miliardi di € di entrate e daranno linfa vitale alle casse statali che - come ha confermato lo stesso ministero dell’Economia - hanno subito una brusca flessione nel 1° semestre 2020.

Nel dettaglio, gli incassi tributari sono crollati del –5,8% (per complessivi –12,2 mld di €) mentre quelli contributivi sono indietreggiati del –10,4%, pari a –11,9 mld di € di minori introiti. Complessivamente fanno un rosso da –24,1 miliardi di €.