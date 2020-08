Altre 18 settimane di cassa integrazione ma cade il divieto di licenziamento

Arriva con il decreto Agosto la proroga di altre 18 settimane di cassa integrazione per i periodi che vanno dal 13 Luglio al 31 dicembre 2020.

Ma è stato previsto per le aziende che ne usufruiscono il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.

Tale contributo sarà del 9% per le aziende con un calo del fatturato minore del 20%, del 18% per quelle aziende i cui datori di lavoro non hanno subito alcuna perdita di fatturato mentre nessun contributo addizionale spetta infine ai datori di lavoro le cui perdite registrate a causa della sospensione delle attività produttive ammontano a oltre il 20%.

La cassa integrazione nel decreto Agosto presenta un’ulteriore novità e vale a dire che chi rinuncia alla proroga ottiene degli incentivi. Infatti per i datori di lavoro che non richiedono la proroga della cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Ma dal 18 Agosto è venuto meno anche il divieto generalizzato di licenziamento che era stato deciso dal Governo il 17 marzo durante l’emergenza Covid per venire incontro ai lavoratori, già duramente provati dal lockdown e dalla cassa integrazione.

In particolare, il decreto Agosto stabilisce che sono tre i casi in cui si può ricorrere al licenziamento. Il primo: cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività, nel caso in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un suo ramo. Il secondo: accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo, ai quali sarà riconosciuta la NASPI. Il terzo: licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi in quello stesso ramo.

Tuttavia, da questi tre casi previsti nel decreto Agosto, secondo gli esperti ne deriverebbero altri tre in cui i lavoratori possono essere lasciati a casa: l’azienda ha esaurito le 18 settimane di cassa integrazione, a meno che il datore non abbia beneficiato dei 4 mesi di esonero contributivo; in caso di licenziamento collettivo non riconducibile all’emergenza Coronavirus.