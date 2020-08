La politica guardi all’uomo della strada, non sia autoreferenziale

Il voto deve essere consapevole. È quanto afferma la Consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Molfetta alla vigilia delle campagna elettorale per le Regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Entrambe le consultazioni si svolgeranno il 20 e 21 settembre prossimo. L’appuntamento con il voto «impone a noi comunità il consueto richiamo alla responsabilità di esercitare il diritto di voto e, prima ancora, ad informarsi correttamente e riflettere, perché la scelta operata sia frutto di un quanto mai opportuno discernimento» si legge nel comunicato diffuso dalla Consulta. «Eppure – si legge ancora - sentiamo forte anche l’esigenza di esternare tutto il nostro disagio per le logiche che stanno caratterizzando questa atipica campagna elettorale, fortemente condizionata dalla pandemia da COVID 19, giocata tra la pausa spensierata e vacanziera dei cittadini e la fretta di chiudere gli appuntamenti sospesi, quasi fossero una fastidiosa parentesi. Il disagio non è solo frutto dell’insofferenza di chi vede e rileva l’inconsistenza e le contraddizioni del sistema. E’ figlio anche di una profonda sofferenza, provocata dalla lettura di quanto succede, delle dinamiche sottese, dei risvolti in prospettiva». Di qui l’invito a riflettere e non lasciarsi condizionare dagli umori del momento. I partiti quelli tradizionali hanno «ormai da tempo assunto connotazioni presidenzialiste-personaliste, con conseguente svuotamento della vita interna di partito e inceppamento della catena di trasmissione dalla base al vertice e sembrano impegnati a cercare l’uomo forte, a renderlo vincente con le dovute alleanze, puntando sulla scaltrezza, sull’immagine, sugli slogans, più che individuare figure autorevoli ed esemplari, che esprimano contenuti e posizioni chiare. L’impressione è che la coerenza non sia più una virtù, i programmi un ricordo lontano, destra e sinistra fumosi concetti filosofici». E quindi la nascita delle numerose liste civiche come portatrici di acqua al candidato Presidente di turno. Liste che si sciolgono subito dopo la tornata elettorale. Sullo sfondo poi «rimangono, un po’ sbiaditi, i reali problemi di questa regione, le scelte determinanti che riguardano sviluppo del territorio, sanità, istruzione, rapporto salute-lavoro, vocazione al turismo, i temi della pace, la valorizzazione dell’ambiente, il rilancio dell’agricoltura, la piaga del lavoro nero e della criminalità organizzata, il rischio di scippo delle risorse che ci condanna a diventare sempre più sud, la fuga dei cervelli ed esodo dei giovani, la gestione dell’immigrazione e dei finanziamenti». La Consulta chiede alla politica e a chi si candida per questa tornata elettorale, di guardare all’uomo della strada, ai suoi bisogni, alle sue speranze.Chiede di «lasciare che queste non rimangano solo istanze o, peggio, sogni di una notte di mezza estate. Chiediamo la rinuncia alla fomentazione del rancore, anche attraverso l’uso dei social. Chiediamo la rinuncia alla semplificazione, che parla solo alla pancia, ma non aiuta a ragionare sulla complessità».