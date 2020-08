«Quale legittimità sul prelievo di denari dal fondo di riserva per incarichi legali?»

Un prelievo straordinario dal fondo di riserva. È quanto il Consiglio comunale il 12 agosto scorso ha approvato, dopo il passaggio obbligatorio dalla giunta, avvenuto il 27 luglio, con i voti della maggioranza ha disposto di prelevare da quel fondo la somma di oltre 38 mila euro destinati «al conferimento di incarichi di patrocinio legale nei termini di legge per la difesa dell’Ente». Fin qui nulla di strano se non fosse che la delibera approvata non è accompagnata da nessun documento che ne specifichi la legittimità e soprattutto il motivo. Quella legittimità che il Consiglio comunale è tenuto a valutare. «Ma come si fa a dare tale valutazione – chiede il Comitato per la salute pubblica – se non si conosce il motivo per cui si va ad attingere somme di denaro dal fondo di riserva? Si è votato al buio?». È la stessa domanda che i consiglieri di opposizione hanno posto, senza ricevere risposta. «Ancora adesso – scrive il Comitato - non sappiamo se il conferimento di questi incarichi legali riguarderà difese del Comune in quanto tale o eventualmente di singoli amministratori. E come si valuta la legittimità del tutto? Questa è l’etica? Piena luce e strumentalizzazione per gli altri. Il silenzio per se stessi». Il riferimento è ai procedimenti giudiziari in corso a carico che riguardano dirigenti comunali su cui si sono consumate in piazza le comunicazioni del sindaco dopo due tentativi andati a vuoto in Consiglio comunale. Tutto riferito alla vicenda della D1.1. «Il punto – scrive ancora il Comitato - non riguarda solo i consiglieri comunali. Ma la cittadinanza tutta. Per altri casi, come già detto, si è montato un Circo Barnum per ribadire fatti arcinoti. Adesso di questi conferimenti di incarichi legali non si sa nulla.

Da un giorno all’altro bisognerà deliberare questi incarichi legali. E allora il segreto così strenuamente e inutilmente, ma soprattutto poco legittimamente mantenuto verrà fuori».