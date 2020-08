Chiuse le discoteche e le sale da ballo all’aperto

La ratifica ufficiale è stata varata subito dopo la riunione dell’esecutivo con le Regioni. Le attività in sale da ballo e discoteche sia al chiuso che all’aperto sono sospese da oggi fino al 7 settembre. In particolare il Ministro della salute Roberto Speranza, ha chiesto di prevedere il divieto per le Regioni di derogare il Dpcm del 7 agosto, il decreto che appunto impone la chiusura delle discoteche. Avventori senza mascherina, assembramenti e mancato rispetto delle norme anti-Covid, questi i motivi che hanno indotto il Governo ad un simile provvedimento. Motivo che va ad aggiungersi alla risalita dei contagi da coronavirus soprattutto tra i giovani. Già nei giorni scorsi sono state comminate pesanti sanzioni a discoteche come quella di Jesolo (la chiusura per 5 giorni) o a Bisceglie dove la polizia ha dovuto multare gli addetti agli ingressi e i barman perché senza mascherina. o ancora per il mancato rilevamento della temperatura corporea agli ingressi. Tutte situazioni a rischio non gestite al meglio. Per questo il Governo vorrebbe imporre la chiusura dei locali da ballo. Nello stesso provvedimento è fatto obbligo dell'uso di mascherine dalle 18 alle 6 del mattino, in tutte le aree all'aperto, a cominciare da quelli di pertinenza degli esercizi pubblici, se non è possibile garantire il distanziamento personale.