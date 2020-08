Tamponi obbligatori e quarantena per chi rientra dall'estero

Dopo l’imposizione della quarantena per quei cittadini pugliesi che rientrano dall’estero, il presidente della Regione ha emesso una nuova ordinanza, quella che impone l’uso delle mascherine anche nei luoghi all’aperto dove non è possibile mantenere il distanziamento. Tutto questo perché il Covid torna a fare paura. L’aumento esponenziale dei contagi degli ultimi giorni sta imponendo misure più drastiche per il suo contenimento. Misure che in autonomia hanno emanato molte Regioni d’Italia e che il Ministro per la salute Roberto Speranza ha fatto proprie in una ordinanza che ha valore su tutto il territorio nazionale. Imponendo l’obbligo del tampone a chiunque rientri da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. E c’è poi la questione delle discoteche, ritenute luoghi a rischio per il distanziamento che molto spesso non è rispettato. «La questione delle discoteche è nazionale, non solo regionale – ha affermato Emiliano - ma io per primo voglio introdurre ulteriori misure di prevenzione. Perché è vero che sino ad oggi in Puglia non c'è nemmeno un caso Covid legato alle discoteche, ma adesso il virus sta riprendendo a circolare specialmente tra i giovani rientrati dalle vacanze all'estero e quindi dobbiamo prevedere ogni scenario». Ad essere autorizzate sono state le discoteche all’aperto quando i dati epidemiologici lo consentivano, ma con regole severe per i gestori e per i clienti. Regole, che da quanto si è potuto vedere in questi giorni d’agosto, non sembrano essere state rispettate. «Le fotografie con assembramenti ha detto Emiliano - destano allarme».