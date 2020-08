«Le agevolazioni fiscali saranno sul saldo della quarta rata Tari»

«In merito alla Tari, la Giunta ribadisce che è ferma la volontà dell’Amministrazione di applicare agevolazioni sul pagamento della tassa». Questo si legge in un comunicato stampa diffuso dall’amministrazione comunale.

«Al momento – si legge ancora - non è possibilequantificare l’ammontare complessivo del beneficio economico da erogare considerato che le risorse saranno disponibili nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in corso di predisposizione». È forse questa una delle risposte attese dall’Arac, che chiedeva lumi circa il pagamento delle imposte locali.

«Anche il Comune di Giovinazzo – è scritto nel comunicato - come tutti gli altri Comuni italiani, opera in un clima di difficoltà finanziaria legato alla pandemia visto che i flussi di cassa in entrata (Imu e Tari) sono stati posticipati. Di qui la scelta di applicare le agevolazioni Tari sulla quarta rata a saldo». L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di estendere la platea dei beneficiari si sconti e sgravi sui bollettini Tari, coinvolgendo anche i nuclei familiari che a causa dell’emergenza hanno avuto conseguenze negative dal punto di vista economico e occupazionale. «Per quanto riguarda la Tarig – è scritto nel comunicato - ricordando che si tratta di tassa diversa dalla Tosap per la quale seguono indipendenti criteri di determinazione e applicazione, finora mai nessuno, anche a livello nazionale, si è pronunciato sulle sue eventuali agevolazioni». L’impegno dell’amministrazione è quello di applicare tutte le agevolazioni contestualmente all’approvazione delle tariffe che avverrà in sede di approvazione del bilancio di previsione. «Si ricorda –conclude il comunicato - che a prescindere dal momento storico estremamente delicato e complesso che si vive, il compito di un’Amministrazione è anche quello di garantire equità impositiva e parità di trattamento al fine di assicurare la realizzazione e il mantenimento dei servizi erogati a vantaggio di tutti». E ricorda anche che sul sito istituzionale del Comune è pubblicato il bando per la presentazione delle richieste per l’esenzione dal pagamento della Tari.