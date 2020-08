Primi risultati su Giovinazzo del micro credito regionale

Ben 140 attività commerciali giovinazzesi hanno potuto ottenere il microprestito, una delle misure messe economiche messe in campo dalla Regione come aiuto alle piccole imprese, alle partite Iva e più in generale alle attività commerciali, che hanno subito danni economici a causa del Covid 19. Altre 70 imprese locali sono in lista per ottenere lo stesso aiuto economico, grazie ad una semplice e diretta richiesta formulata attraverso il sito internet «Puglia Sviluppo». Il micro prestito è destinato a tutte quelle attività che non superano i 250mila euro di fatturato. Siano essi piccoli esercizi commerciali o aziende artigiane. Per un importo che varia, naturalmente a seconda del volume d’affari del beneficiario, dai 5mila ai 30mila euro, da restituire in 60 rate a tasso zero. Anzi con il beneficio del fondo perduto pari al 20 percento. Per accedere al micro prestito non è necessario presentare garanzie, la condizione è che i beneficiari siano iscritti ai registri delle imprese e ache abbiano la sede operativa in Puglia.