Tosap e Tari, l’Arac attende ancora risposte certe

A distanza di due settimane, il consiglio direttivo dell’Arac, l’associazione degli albergatori, ristoratori e commercianti di Giovinazzo, torna a far sentire la propria voce affidandosi a un nuovo comunicato stampa. Il tema è quello ancora irrisolto delle tasse e tributi comunali, come Tosap e Tari, che, secondo le direttive nazionali, dovrebbero essere abolite per l’anno in corso, o quanto meno ridimensionate, visto il lungo periodo di fermo delle attività commerciali. Invece l’amministrazione, a dire dell’associazione, quelle direttive non le ha recepite. «Sono passate due settimane – si legge nel comunicato – e il silenzio dell’amministrazione ci appare surreale, addirittura più della scelta del nostro presidente dimissionario di dissociarsi dal contenuto del comunicato stesso». Evidentemente le dimissioni del presidente Luca Barbone sono state un segno che ha lasciato una scia di non poco conto. «Dissociarsi da cosa? – continua il comunicato rivolgendosi all’ormai ex presidente – Da una legittima richiesta degli associati, garbata, senza alcuna polemica, ma semplicemente legata a fatti incontrovertibili ed espressa a tutela di una categoria rappresentata fino a qualche ora prima?». Il dubbio del consiglio direttivo dell’Arac è quello che il presidente non sia stato capace di prendere una posizione ben definita nella trattativa condotta con l’amministrazione comunale sulle questioni che riguardavano il pagamento dei tributi locali. «Una posizione ben definita anche se contraria al nulla espresso finora dall’Amministrazione – continua il comunicato – O forse per la volontà dello stesso presidente dimissionario di intraprendere altre strade perle quali la sinergia con l’amministrazione risulta determinante?». Se c’è malcontento all’interno dell’associazione per una trattativa non ancora risolta, con l’amministrazione comunale i punti del disappunto sono più evidenti. «Risposte zero, tutela della categoria assente, prospettive concrete di sviluppo, meteore – si legge nel comunicato – Chiedevamo una sospensiva per tutto il 2020 del pagamento della Tosap. Che ci vuole a prendere un po’ di coraggio e adeguarsi a quelli che certamente saranno gli orientamenti nazionali e che intere regioni hanno deliberato da tempo?». L’Arac si affida per questa domanda che rivolge agli amministratori comunali a quanto pubblicato da autorevoli quotidiani economici nazionali. E c’è anche il capitolo Tari, altro tributo controverso per questo periodo. «Le attività commerciai sono state chiuse, nella stragrande maggioranza dei casi, per diversi mesi. Non hanno prodotto rifiuti di alcun genere. Cosa dovrebbero pagare? Servono proprio quei soldi per far quadrare il bilancio? Non ci sono altre uscite che in questi momenti di emergenza si possono azzerare?». L’Arac si chiede se sulla legittimità di questa richiesta sia stato mai fatto un ragionamento a tutela della cosa pubblica, per non trascinare i commercianti in contenziosi che potrebbero aggravare la finanza locale. «O il contenzioso è il fiore all’occhiello di cui farsi vanto?» è la domanda piuttosto sarcastica. C’è poi la scadenza ormai passata, del 31 luglio. «Che senso ha se non si conosce l’importo complessivo della tassa da pagare?» è ancora la domanda. Quello che l’Arac chiede è l’azzeramento della Tari per marzo, aprile e maggio, i mesi della chiusura totale, e della Tosap per tutto il 2020, e le emissioni di cartelle con dilazioni più sostenibili. «Si chiede la luna? – chiedono gli associati – stiamo solo cercando di contenere i danni di un anno disastroso che, purtroppo, non è ancora finito». La speranza dell’Arac è quella che l’amministrazione comunale riesca a trovare il tempo per discutere di questi temi, fondamentali per ristoratori e commercianti. «Speriamo – conclude il comunicato – anche che trovi il tempo di discutere con questo direttivo dell’Arac che non è abituato ai “signorsì”. Solo la sintesi delle idee diverse può creare condizioni migliori per tutti».