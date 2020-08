Tre progetti per i minori per una estate alternativa

Tre progetti diversi progetti per la realizzazione di attività ludico-creative nei centri estivi per i ragazzi di Giovinazzo. Uno della cooperativa sociale Charisma, un campo estivo Funfair, un progetto educativo intitolato «Come è nato l’arcobaleno» presentato dal Consorzio Metropoli, l’ultimo, presentato da Eugema onlus, volto al contrasto della povertà educativa. «Esperienze di Psicomotricità Funzionale e Percorsi Sensoriali» il titolo. «In tempi rapidi abbiamo esperito anche l’iter di questa misura a sostegno dei minori prevista dal Governo – ha affermato l’assessore ai servizi sociali Michele Sollecito - Ci auguriamo che questa esperienza possa essere di aiuto per le famiglie e possa rappresentare una nota positiva per i più piccoli in questa estate diversa dal solito. Quanti sono interessati possono rivolgersi direttamente ai soggetti proponenti che realizzeranno queste attività nel pieno rispetto delle norme igieniche di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19».