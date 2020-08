Firmati i decreti per le elezioni regionali

Sono stati firmati ieri i decreti che danno formalmente l’avvio alla consultazione elettorale del 20 e 21 settembre, per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Regione. Lo ha annunciato il presidente Michele Emiliano. «Andremo al voto con la facoltà di esprimere la doppia preferenza di genere, tanto attesa nella nostra regione» ha dichiarato non potendo far altro che recepire quanto disposto dal Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il calendario per le consultazioni vede l’indizione dei comizi elettorali, le regole per la composizione delle candidature e del numero dei seggi assegnati per ogni circoscrizione. Così come disposto dal Commissario straordinario, la Prefetto Bellomo, «ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati della stessa lista. Qualora esprimesse due preferenze, queste non possono essere riferite a candidati dello stesso sesso, pena l’annullamento della seconda preferenza». Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 del lunedì successivo.