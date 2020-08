Promuovere l’uso delle due ruote: una manifestazione di interesse per operatori economici

Una manifestazione di interesse rivolta ad aziende o cooperative, per la promozione dell’uso di biciclette nel periodo estivo. A avviare tale manifestazione è il Comune di Giovinazzo che metterà a disposizione del soggetto scelto, 50 biciclette per bambini con relativi caschetti, e 8 biciclette per adulti. Si tratta delle biciclette acquistate dal Comune con i fondi messi a disposizione dal «Gal fior d’olivi», rimaste fino ad ora custodite nei depositi comunali. «Biciclette nuove, in ottimo stato e mai usate prima d’ora» si legge nel documento pubblicato all’albo pretorio. L’assegnazione del servizio prevede la manutenzione iniziale e finale delle biciclette avute in concessione, il deposito in luogo chiuso, l’obbligo di una polizza assicurativa che preveda la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e una polizza indennitaria pari al valore nominale delle biciclette. Il servizio non deve essere inteso come scopo di lucro, ma può prevedere una tariffa oraria finalizzata alla copertura dei costi. La ditta affidataria del servizio sarà individuata in base ad una esperienza analoga acquisita nel triennio dal 2017 al 2019. Il termine per presentare la manifestazione di interesse è fissato per le ore 12 del 10 agosto. Il servizio avrà durata di due mesi a partire dal suo affidamento.