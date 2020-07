Approvato il progetto aggiornato del cavalcavia di Via Daconto

Il primo passo verso la manutenzione straordinaria del cavalca ferrovia di via Daconto è compiuto. La giunta comunale ha approvato il progetto, che prevede un finanziamento di 800mila euro stanziate dalla Regione, per la messa in sicurezza del ponte e che farà da base d’asta per i lavori che saranno assegnati con successiva gara. «Questa è l’ennesima dimostrazione della grande sinergia che c’è tra il Comune di Giovinazzo e la Regione Puglia capace di interpretare i bisogni della comunità – è l’affermazione del sindaco Tommaso Depalma – Nel giro di poche settimane, attraverso la Commissione regionale e l’assessore Giannini, sono stati valutati i progetti e messe a disposizione le risorse necessarie per la ristrutturazione dell’opera. E oggi cominciamo a raccogliere i frutti di questo importante lavoro interistituzionale che permetterà di mantenere in maniera efficace ed importante il cavalca ferrovia e di realizzare uno svincolo canalizzato che servirà a dare maggiore sicurezza a questa importante arteria di accesso alla città». Il progetto prevede infatti la realizzazione di una rotatoria e di incroci canalizzati al lato a monte della infrastruttura a garanzia di una migliore viabilità. «Un altro atavico problema della nostra città, molto sentito dalla comunità giovinazzese, viene risolto attraverso una sana e proficua collaborazione tra figure istituzionali ed Enti» è la dichiarazione dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo.