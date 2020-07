Decreto Rilancio: quasi 850mila euro per il comune di Giovinazzo

Grazie al «Decreto rilancio» voluto dal Governo retto da Giuseppe Conte, il comune di Giovinazzo potrà contare su un finanziamento pari a 843.463,09 euro. Lo ha annunciato l’onorevole Francesca Galizia attraverso un comunicato stampa. «Durante la conversione in legge del Decreto – ha affermato - abbiamo puntato a mantenere inalterata la struttura di base degli interventi per gli enti locali, prevedendo un potenziamento dei fondi e delle misure a loro già destinati. Al momento è già in corso il trasferimento dei saldi, a completamento degli acconti già dati». Complessivamente il fondo a favore degli enti locali ammonta a 3,5 miliardi di euro. Per le città di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo e Terlizzi le somme a disposizione sono in totale di 27,5 milioni di euro. «È un'ottima notizia – ha concluso la parlamentare - I nostri territori potranno finalmente avviare azioni ed interventi concreti, che favoriscano la propria ripresa economica».