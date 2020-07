Pubblicate le linee guida per l’accesso al superbonus del 110 percento

Sono state pubblicate le linee guida per l’accesso al super bonus del 110 percento destinato a chi voglia ristrutturare la propria casa. Lo ha annunciato l’onorevole Francesca Galizia, attraverso un comunicato stampa. «Il Paese che già faceva fatica a rimettersi in piedi dopo la crisi economica del 2008 - ha dichiarato la parlamentare - adesso ha dovuto fare i conti con un’ulteriore caduta». Il riferimento è alla pandemia da covid 19 che ha messo in ginochhio l’economia dell’intero Paese. «Per favorire la ripresa economica dell’Italia – ha dichiarato ancora - il Governo ha puntato anche al settore edilizio, orientando le sue politiche verso la strategia della sostenibilità». Con il Decreto Rilancio l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha voluto dare un nuovo impulso al comparto edilizio, prevedendo misure come il superbonus 110%, pensato per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico». Sono benefici economici disponibili per la riqualificazione delle nostre case in chiave sostenibile, nel cui nome si muoveranno anche i fondi europei. «Spesso - afferma l’Onorevole - quando si parla di Superbonus al 110 percento si tende a confondersi con Bonus o Ecobonus, ma in realtà parliamo di tre cose ben diverse». Per questo le linee guida, pubblicate dall’Agenzia delle entrate, chiariscono le differenze e costituiscono un valido strumento attraverso cui è possibile sapere tutto ciò che serve per accedere al superbonus,