Spiaggia per disabili o ennesimo muro?

Una spiaggia accessibile ai disabili in una città di mare è cosa buona. È qualificante. Ma, nel caso di quella appena resa accessibile ai disabili in località «il sabbione come è meglio conosciuta, annunciata dal sindaco Tommaso Depalma in un video postato sulla sua pagina facebook, ha un ma. C’è un dubbio, che poi dubbio non è. Quella spiaggia è stata pensata per i disabili sentendo i disabili? Giochi di parole per dire semplicemente che per come è stata concepita, per come è stato organizzato il servizio, per come è stato individuato il luogo, difficilmente sarà fruibile dai disabili. E sono proprio loro a esprime questi dubbi. Li abbiamo sentiti, sono un bel gruppo che tra loro dialoga attraverso le moderne tecnologie. E attraverso questo dialogo «a distanza» sono venuti fuori tanti di quei problemi da far credere per davvero che quella spiaggia sia davvero poco fruibile. Il video pubblicato dice a chiare lettere che il disabile che arriva in macchina accompagnato. Sarà accolto dagli operatori del Ser Molfetta davanti all’ingresso del lido individuato e poi l’accompagnatore dovrà andare a lasciare l’auto in un parcheggio, non importa quanto distante. A chiare lettere si dice che i disabili non sono autonomi. Che non possono arrivare da soli in quella spiaggia. O sono accompagnati, oppure per loro il mare è negato. Già il mare, la battigia, altro punto nevralgico. Quel tratto di mare presenta scogli affioranti e taglienti. Se per un normodotato è un problema, per un disabile, per chi ha problemi di deambulazione perché non ha la sensibilità nelle gambe, il problema diventa pericolo. Perché non si accorge di eventuali tagli che quegli scogli gli possono provocare. E le emorragie per questo, senza il campanello d’allarme che è il dolore, sono sempre dietro l’angolo. È anche per questo che Luca Mazzone, attualmente in ritiro con la nazionale paraolimpica, aveva scartato l’idea di realizzare in quel luogo la spiaggia per disabili già alle prime battute dei suoi incontri con l’amministrazione comunale. È per questo che aveva indicato luoghi con parcheggi vicini e fruibili dai disabili senza essere per forza accompagnati. Ma evidentemente la fretta di dotarsi di una spiaggia per disabili, agli amministratori ha fatto alzare un ennesimo muro.