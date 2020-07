Il Comitato: scribi e farisei a palazzo

Famoso – sia pure controverso – l’episodio narrato dai Vangeli e passato alla storia come critica assoluta dell’ipocrisia e della menzogna: chi in realtà predica bene ma razzola male, chi critica nel comportamento altrui condotte cui in realtà per primo volentieri si adegua («Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere; perché dicono e non fanno. Infatti, legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente; ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito» Matteo, 23, 1-39).

Quanta ipocrisia c’è in realtà nelle posizioni assunte dopo gli ultimi consigli comunali! In specie ultimamente dal Sindaco e dalla locale sezione di Forza Italia sulla questione D.1.1 dopo l’ordinanza della Corte di appello di Bari con rinvio alla Corte costituzionale.

A cosa serve questo polverone? Su una questione destinata – grazie anche all’assenza di azione amministrativa adeguata - a proseguire nelle aule giudiziarie, magari nelle forme e nei rivoli molteplici che saranno determinati dai vari interessi e dalle varie posizioni in campo?

Data la molteplicità dei casi è impossibile tenere sul tema una iniziativa di vera informazione pubblica. Quanti dovrebbero essere i protagonisti? A quanti bisognerebbe dare obbligatoriamente voce?

E invece si vogliono le scorciatoie. Già questa ordinanza non interviene su tante questioni toccate dalla prima sentenza. Non chiarisce ad esempio, grazie all’intervenuta prescrizione, tante questioni, in primis quella del coinvolgimento mancato delle Ferrovie.

Semmai allunga la lista delle persone e dei soggetti coinvolti. Infatti, l’ordinanza stigmatizza «la “lunga catena di responsabilità (progettisti, direttori dei lavori, costruttori, imprese edili, agenti immobiliari, notai) che hanno curato gli atti della lottizzazione e delle vendite e reso possibile il complessivo risultato finale illecito”. E allora?

Allora, visto che si vogliono citare e sottolineare le responsabilità altrui (che comunque tutti conoscono, trattandosi appunto di atti pubblici), perché non iniziare dalle proprie?

Al centro della questione vi sono alcune famose delibere consiliari. E allora le forze politiche – tutte le forze politiche - dicano la propria su quei passaggi amministrativi. Quelli sono atti e scelte che possono costituire materia di una discussione consiliare o pubblica. E allora la destra che oggi strepita ci dica perché allora – magari sotto altre spoglie e con altri consiglieri – espresse voto favorevole a quelle scelte. Non sapevano? O vollero anche loro?

Oggi come per il passato più recente vi sono tanti consiglieri comunali – e lo stesso Sindaco odierno - che all’epoca come imprenditori (o parte in causa) parteciparono ai lavori in quell’area sugli immobili realizzati nelle forme illecite così fortemente stigmatizzate in sentenza e ordinanza. Non sapevano cosa facevano? Non vedevano quello che realizzavano? Non hanno nulla da dire? All’epoca intascavano guadagni su quei lavori: materia fiscale che qui non ci interessa. E oggi invece alzano il ditino?

Spieghi, spieghi il Sindaco Tommaso Depalma: chi sono – per usare le sue stesse parole in un suo ultimo post - «coloro che hanno fiancheggiato, appoggiato e coperto chi ha approfittato di tanti nostri concittadini»? Chi ha goduto delle occasioni aperte da quelle delibere sulla D.1.1? Risponda Depalma in prima persona alle domande che porge ad altri.

E allora? Davvero oggi è solamente questione di qualche nome oscurato da omissis? O si tratta di qualcosa che coinvolge tutte lee forze politiche, le istituzioni e lo stesso mondo giudiziario?

Se si vuole chiarezza, sia completa. E nelle sedi opportune. Non ennesima manifestazione di fariseismo politico.