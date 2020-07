​D.1.1: ancora polemiche sulla Ordinanza della Corte di appello di Bari

Proseguono le polemiche su passaggi divisivi degli ultimi Consigli comunali. Allora le forze di maggioranza, attraverso gli interventi di alcune consigliere, avevano chiesto di poter leggere, per far conoscere alla cittadinanza, parti del testo della ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, registrando la prescrizione di alcuni reati, ha stigmatizzato la vicenda e sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’adeguatezza della confisca per opere oggetto di lottizzazione abusiva.



Si era poi scelto, sulla base dei vigenti regolamenti consiliari, di non leggere quelle carte in seduta pubblica – ovvero in streaming - trattandosi inevitabilmente di persone. Le opposizioni avevano obiettato infatti a quelle richieste evidenziando il loro chiaro intento a fini di strumentalizzazione politica.

Adesso il Sindaco, seguito dalla locale sezione di Forza Italia, stigmatizza l’accaduto attraverso la pubblicazione di alcune note critiche dell’atteggiamento dell’opposizione e in cui si annunciano ulteriori iniziative. Il tutto sui rispettivi siti web e pagine Facebook con rinvio ad altre note dell’opposizione o di suoi esponenti.

Ogni cittadino può facilmente, se vuole e se non lo ha già fatto, farsi un’idea precisa delle posizioni in campo consultando i siti citati e le relative sedute consiliari.