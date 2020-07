Il danno e la beffa: La Tari è calcolata anche sugli spazi esenti dalla Tosap

Dopo l’Arac anche il Comitato per la salute pubblica interviene sui bollettini Tari che stanno giungendo nelle case dei giovinazzesi. Per pagamenti che, almeno per i commercianti, risultano essere una beffa, dopo i mesi di chiusura delle loro attività, causa pandemia, e dopo le rassicurazioni «incassate» dai numerosi incontri tra l’associazione e l’amministrazione comunale. «Stanno arrivando da qualche giorno a tutti gli utenti, ma soprattutto a tutti gli esercizi commerciali, anche quelli costretti a chiudere temporaneamente a causa della pandemia, le bollette Tari. Uguali per tutti – si legge nel post pubblicato sulla pagina facebook del Comitato - Prevedono il pagamento delle prime 3 rate, per un totale del 75% rispetto all’anno scorso. Il resto si vedrà. Deciderà il Consiglio comunale in sede di definizione del bilancio». Quella quarta rata la cui scadenza è prevista nei primi mesi del 2021, che non è stata quantificata e che per i commercianti suona come una beffa, perché nei mesi di chiusura non hanno prodotto rifiuti e quindi si aspettavano uno sgravio, come del resto è stato concesso alle attività commerciali di molti comuni limitrofi. «Tutti hanno potuto e possono vedere – scrive ancora il Comitato - La chiusura per mesi e il deserto di adesso di tanti locali, senza visitatori, senza turisti, senza gli avventori di un tempo. Al Comune, in Giunta non vedono. Di qui a fine anno chiedono una mazzata del 75% a esercizi commerciali piegati dalla pandemia come niente fosse. E chissà cosa hanno in serbo per il Consiglio comunale sul bilancio». Ma c’è dell’altro. La Tari sarebbe calcolata anche sui dehors, quell’occupazione di suolo pubblico che è stata ampliata proprio come aiuto agli esercizi pubblici, per poter consentire loro di accogliere più clienti. «Al danno aggiungono anche la beffa - puntualizza il Comitato - Nel calcolo della Tari per gli esercizi come bar e ristoranti dotati di dehors, hanno calcolato la Tari anche per questi spazi per i quali il Governo ha previsto fino ad ottobre, riconoscendo la chiusura, l’esenzione totale dell’apposito tributo, la Tosap».

«Che geni nell’amministrazione Depalma - è la frecciata - Il governo esenta gli esercizi dalla Tosap, dal pagamento sugli spazi all’aperto, e loro invece fanno pagare anche la Tari su questi spazi, nonostante la chiusura per mesi, le perdite di esercizio e il deserto quotidiano». Ed ancora: «Ma la regola del 75% - e poi vediamo … l’hanno applicata alle loro indennità? Quando faranno il bilancio comunale, parametreranno anche le proprie indennità alle ristrettezze di bilancio che gli impediscono oggi di riconoscere le necessità di interi settori della vita cittadina?»