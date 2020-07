Recovery Plan: i commenti dell’onorevole Galizia

Accordo storico. Così definisce l’onorevole Francesca Galizia l’accordo raggiunto in Europa sul Recovery Plan, il piano economico utile a fronteggiare le crisi sanitarie ed economiche frutto della pandemia che non ha risparmiato nessun Paese Europeo. «E’ anche grazie al continuo e costruttivo confronto tra Parlamento e Governo – ha dichiarato la parlamentare - se oggi è stato possibile raggiungere un accordo storico di tale portata, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali e di quegli impegni che proprio qualche giorno fa l’Esecutivo aveva assunto su richiesta delle Assemblee di Camera e Senato. E già domani non a caso Conte sarà alla Camera a riferire sugli esiti del Consiglio, dando così prova al Parlamento, ancora una volta, di quanto importante sia il costante rapporto di informazione e condivisione delle scelte intraprese a livello dell'Ue». I leader europei hanno approvano il testo di un accordo frutto di un vertice combattuto fino all'ultimo, dal quale l'Italia ne esce più che soddisfatta. Il Piano di Rilancio europeo, secondo Galizia, è stato migliorato e porterà al nostro Paese quasi 209 miliardi, quasi 35 miliardi in più rispetto alla prima proposta. Frutto di un confronto serrato con alcune nazioni, le cosiddette «frugali», che fino all’ultimo minuto hanno cercato di minimizzare gli aiuti destinati a Paesi come l’Italia. «Stiamo segnando un passo fondamentale nella storia dell'Unione europea, che cambia le politiche economiche del continente e che rafforza l'azione del governo italiano - prosegue nella sua nota l'Onorevole pentastellato - In questi mesi di emergenza l’Italia ha promosso con forza nei confronti delle istituzioni europee e degli altri Stati membri un’azione coordinata con lo scopo di ottenere una risposta europea - sanitaria, economica ma anche, sociale - che fosse immediata e all’altezza della posta in gioco. La risposta è arrivata ed ora abbiamo una concreta e preziosa occasione che va colta e utilizzata al meglio, così da riuscire a cambiare volto al nostro Paese, che non sorride più da troppo tempo».