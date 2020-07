Promesse non mantenute, i commercianti lasciati soli

«È singolare verificare che, come d’incanto, tutte le problematiche vissute durante il lunghissimo periodo di blocco delle attività commerciali sembrano essere dimenticate». A dirlo è l’Arac attraverso un comunicato, riferendosi all’arrivo, in questi giorni, degli avvisi di pagamento della Tari per l’anno 2020.

«Sono state dimenticate -continua il comunicato - tutte le promesse che, nel corso di alcuni incontri dell’epoca, furono poste sul tavolo per tranquillizzare le varie categorie del commercio da parte dell’amministrazione comunale. L’associazione non è stata unanime nella strategia all’epoca adottata di condivisione del percorso congiunto con l’amministrazione, perché, secondo alcuni associati, le premesse non lasciavano ben sperare».

E purtroppo quegli associati, che facevano capo a Luca Carbone che nel frattempo ha lasciato la presidenza del sodalizio, secondo quanto recita il comunicato sembrano aver avuto ragione nel diffidare su promesse che non sono state mantenute. «La furbesca modalità di emissione degli avvisi TARI 2020 – è scritto - che riporta in bella evidenza un importo ridotto del 25% rispetto al 2019 è una “magia” contabile. Consiste semplicemente nel non aver ancora evidenziato l’importo della quarta rata, che scadrà il 28 febbraio 2021. L’evidenza, è specificato nel documento, sarà posta a seguito della delibera del Consiglio Comunale, in virtù di “eventuali” riduzioni da approvare». Come sottolinea l’Arac, «da un lato c’è stato il blocco totale delle attività per quasi tre mesi, dall’altro l’amministrazione che, proprio per quei tre mesi, non riesce a trovare alcuna soluzione amministrativa». Quello che gli associati hanno sempre chiesto è «lo sgravio di quella tassazione direttamente vincolata allo svolgimento delle attività: se l’attività non può svolgersi, il rifiuto non si produce, non viene raccolto e smaltito: perchè si dovrebbe pagare?».

Se sgravio ci sarà, bisognerà attendere l’approvazione del bilancio comunale. «Per cinque mesi abbiamo atteso invano un cenno concreto dall’amministrazione – scrive ancora l’Arac - Ad oggi, “carte alla mano” quel cenno non è arrivato». L’amarezza dell’Arac è anche nei confronti delle forze politiche di opposizione. «C’è anche molta delusione verso la totale indifferenza di quelle forze politiche – scrive - Nulla hanno messo in campo, al di là di alcune dichiarazioni rilasciate in maniera confusa, quanto inconsistente e, sempre, senza alcuna strategia. Probabilmente hanno anch’esse particolare difficoltà a contestare localmente le scelte che a livello centrale e a livello regionale vengono prese e che, pur con la comprensibile difficoltà del momento, stentano a trovare effettiva applicazione (riduzione della tassazione, credito alle imprese, cassa integrazione, etc.). Bisognerà purtroppo tutelare le aziende in sede giudiziale, con spreco di tempo e di denaro, nella certezza che alla base di una tassazione ci devono essere normative di legge precise. La Tari è sospesa per gli immobili disabitati e, alla stessa stregua, le attività durante il periodo di quarantena forzata devono essere “liberate” da questa tassazione».

La speranza degli associati Arac era quello di un impegno specifico dell’amministrazione, «che non c’è stato anche a causa di un disinteresse delle opposizioni in consiglio comunale. Siamo, come al solito, lasciati soli, a meno degli interventi che l’amministrazione mette in campo a tutela degli interessi di singoli e non della crescita collettiva della Città. La speranza è, che almeno in questa circostanza, i commercianti sappiano trovare gli elementi per aggregarsi a tutela dei propri interessi, lasciando agli amministratori l’onere di trovare soluzioni collettive e non clientelari».