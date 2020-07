Il presidio di Libera di Giovinazzo ricorda Borsellino

«Troppo facile, avrebbe pensato Paolo Borsellino – e con lui la sorella Rita, che tanto ha dato a Libera. Troppo facile, pensano anche i cari familiari di Paolo. Troppo facile, avrebbero pensato Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. E con loro tutte le vittime innocenti delle mafie. Troppo facile una memoria solo commemorativa, una memoria che non è memoria viva, generativa di verità e giustizia». È il pensiero di don Luigi Ciotti, il fondatore di «Libera» che il presidio giovinazzese dell’associazione contro le mafie ha voluto riprendere in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio in cui morì il giudice Paolo Borsellino. Ventotto anni dopo, il monito appare sempre attuale. Le commistioni tra potere politico e potere mafioso resistono. E resiste anche chi crede nella giustizia, chi crede che una stagione diversa, dopo quella delle stragi, ancora è possibile. «Smettiamola di commemorare Paolo e tutti gli altri perché ce lo chiede il calendario- scrive Don Ciotti - Smettiamo di fare della memoria celebrativa un alibi per fare poco o nulla negli altri giorni dell’anno. C’è solo un modo per ricordarli senza offenderli: fare della ricerca di verità la nostra etica, la nostra responsabilità e il nostro impegno. E’ quello che già molti fanno nel nostro Paese, molti che devono essere ancora di più se vogliamo cambiare il corso della nostra storia».