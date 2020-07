Nico Bavaro inizia a “far rumore”

In tanti ieri sera a Piazza San Salvatore per accompagnare e salutare l’annuncio della candidatura del concittadino Nico Bavaro, segretario regionale di Sinistra italiana, alle prossime elezioni regionali nella coalizione capitanata da Michele Emiliano.

Urgente cambiare strada, anche rispetto alle vie fin qui seguite in Regione Puglia: caratterizzate spesso da rapporti poco chiari, ma soprattutto da una mancanza di una visione collettiva e generale della nostra terra. È urgente strappare la politica a personalismi e leaderismi, declinarla al plurale.

E così è stato. Accompagnato da una rappresentanza di giovani leve di amministratori, di consiglieri comunali – da Angelo Papio a Silvia Rana, da Leonardo Laterza a Sabrina Mastroviti, in rappresentanza di Comuni e comunità quali Monopoli, Molfetta, Acquaviva delle Fonti o Giovinazzo – Nico Bavaro ha introdotto ad un modo esemplare di fare campagna elettorale, a mo’ di inchiesta popolare.

Bando a chiacchiere e personalismi, altra faccia di una politica ricondotta a privatizzazioni e affarismo, l’essenziale è ridare parola e speranza alla gente: quella comune, lontana dal Palazzo, dalle beghe di una classe dirigente dimentica della propria terra. Via così alla ricognizione dei problemi e delle urgenze ambientali, alle questioni della salute e del welfare. Come scordare le scelte di privatizzazione che hanno portato la Puglia alle emergenze oggi evidenziate dal Covid: mancanza di posti letto, indebolimento estremo dei servizi territoriali, costi elevatissimi, sì da costringere uno su quattro utenti a rinunciare a cure divenute troppo costose.

Ricostruire una classe dirigente dal basso, partendo non più dal Palazzo ma dalla vita concreta delle comunità, da quei giovani passati per il ventennio passato tra prove terribili.

Proprio per loro bisogna ricominciare a usare con parsimonia e attenzione parole fondamentali: ad esempio, ‘futuro’, un termine assai impegnativo, troppo spesso usato a sproposito. Perciò è ancora più urgente recuperare – di fronte alle sfide terribili dei giorni nostri – la lezione dei padri, specie quando questi si chiamano Guglielmo Minervini o Enzo Castrignano.

In loro nome allora – questi i propositi espressi da Bavaro assieme ai suoi ospiti - bisogna tornare a far rumore, a urlare a voce piena, senza bavaglio: riportare la vita nelle istituzioni suonando una nuova sinfonia. Soprattutto per ritrovare, ricucire una nuova comunità attraversata oggi da tante, troppe lacerazioni.

Per seminare una nuova speranza, per un nuovo umanesimo – questa la conclusione - oggi è più che mai essenziale stringersi come le dita di una mano.