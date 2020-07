Ancora polemiche sulla D1.1 tra sindaco e opposizione

La polemica politica esce dall’aula consiliare e approda sui social network. Protagonisti il Sindaco Tommaso Depalma e i consiglieri comunali di Primavera alternativa. Oggetto del contendere, ancora la D1.1, e questa volta l’avvio di alcuni lavori di messa in sicurezza dell’area, come gli asfalti sulle strade su cui si affacciano le attività lì insediate annunciati dal primo cittadino via facebook e condite da affermazioni che i suoi oppositori non hanno per nulla gradito. «Maleducazione e bullismo istituzionale», è il titolo del post pubblicato da Primavera Alternativa che riprende le riflessioni della sua consigliera Nunzia Fiorentino. «Il sindaco – scrive la consigliera - ha annunciato con un post l'inizio di qualche lavoro nella D1.1. L'ha fatto come suo solito, celebrando la sua "umiltà" e contemporaneamente dispensando offese gratuite agli avversari». Il riferimento è a una frase specifica che si legge sul profilo personale, non quello istituzionale, di Depalma. «A noi il dovere di stare vicino alla città con lealtà e senza promesse ingannevoli – è scritto nel post - agli altri le balle spaziali gli accordi stragiudiziali e qualcosa più della fantascienza». Ma più di tutto il malcontento di Pva è nella conclusione del post. «Pifferai spompati e patetici» è scritto a chiare lettere. Sono dichiarazioni che, secondo Pva, «dividono la città, creano un clima infame, offendono». Il movimento politico contesta i modi adottati per « trasformare la massima assise comunale in una arena per indecorose gazzarre, vendette ed agguati personali, ma nonostante lei, i suoi metodi e i suoi complici, noi non molleremo». La bagarre tra sindaco e opposizione era cominciata nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Con il presidente Alfonso Arbore che si era visto costretto a sospendere le riprese video, perché nel corso del dibattito successivo alle comunicazioni del primo cittadino alla massima assise cittadina, si stavano oltrepassando i limiti imposti dal regolamento dello stesso consiglio comunale. Ma evidentemente quelle dichiarazioni e quelle posizioni, sono uscite dall’aula per approdare sul web.