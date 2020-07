Tengono banco in consiglio comunale le comunicazioni del sindaco

Il presidente del consiglio comunale Alfonso Arbore ha dovuto ordinare lo spegnimento delle telecamere e sospendere la diretta streaming della seduta della massima assise cittadina. Il motivo è tutto legato alle comunicazioni del sindaco Tommaso Depalma sulla vicenda giudiziaria legata alla D1.1. Arbore ha dato seguito a quanto chiesto a inizio lavori da Gianni Camporeale (Pd) che ha ricordato i regolamenti del Consiglio Comunale che impediscono la presenza del pubblico su discussioni che riguardano persone fisiche. Imputatala lettura di parte della ordinanza della Corte d’Appello da parte della consigliera di maggioranza Mara Foglio con riferimenti specifici a persone coinvolte nella vicenda. «Una vicenda difficile – aveva preannunciato il sindaco – che ricadrà, comunque andrà a finire, sull’intera città sia se si darà seguito alla confisca dei manufatti, sia che la soluzione sia diversa. Perché dal punto di vista economico sarà comunque un disastro per la città». E per questo Depalma auspicava a una lettura pubblica di quegli atti contro il parere contrario di Antonello Natalicchio (Pd) che richiamava al rispetto del regolamento di consiglio comunale. Possiamo parlarne quanto vogliamo – ha detto – ma a telecamere spente. Se il sindaco vuole può parlarne in pubblico ma in piazza, assumendosi ogni responsabilità». La diatriba è durata a lungo fino alla sospensione dei lavori del consiglio, dettati da altri impegni istituzionali. In precedenza Depalma nel corso delle sue comunicazioni aveva tenuto il punto sulla questione dell’ordine pubblico. «Voglio rasserenare tutti i cittadini – ha detto – stiamo lavorando al meglio delle nostre risorse e delle nostre disponibilità sul fronte della sicurezza. C’è sintonia tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine». Proprio su questo Depalma ha preannunciato l’imminente pubblicazione di un bando di concorso per l’assunzione di 3 nuovi agenti di Polizia locale. Nelle comunicazioni di Depalma è entrata anche la vicenda legata alla discarica di San Pietro Pago. «Oltre ai 4,5 milioni di euro già stanziati per la messa in sicurezza del sito – ha affermato – è notizia di queste ore che la Regione ha messo a disposizione di Ager ulteriori somme per la bonifica definitiva del sito ». Si tratterebbero di ulteriori 10 milioni di euro inseriti in una unica delibera regionale che dovrebbe prevedere non solo la chiusura definitiva della discarica, ma anche l’avvio della post gestione. I lavori del consiglio comunale sono cominciati con tre encomi solenni attribuiti ad altrettanti Carabinieri che a marzo scorso soccorsero e salvarono un uomo caduto sui binari poco prima del passaggio di un intercity. Per l’occasione, insieme ai tre militari sono intervenuti il comandante di compagnia, il capitano Iodice Francesco, e il comandante della stazione dei Carabinieri di Giovinazzo il maresciallo Ruggiero Filannino.