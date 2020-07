Scende sempre più il numero dei contagiati in Puglia

Scende ancora il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali pugliesi. Attualmente sono in 10 ad aver ancora bisogno delle cure mediche. Mentre in osservazione e in isolamento domiciliare ne rimangono 58. Dal bollettino quotidiano della Regione emerge che anche nell’ultima giornata non sono stati rilevati nuovi casi positivi, a fronte di 2661 tamponi effettuati, e per fortuna, nessun decesso.