Tutto invariato con il nuovo DPCM atteso per questa sera

È atteso per oggi il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio che dovrebbe confermare le misure adottate fino ad oggi per contenere la diffusione del Covid 19. Il decreto in massima parte dovrebbe confermare quanto già adottato con i precedenti decreti. Si andrebbe verso la proroga al 31 luglio delle chiusure delle discoteche, delle fiere e dei congressi. Continueranno ad essere vietati gli assembramenti e continuerà ad essere obbligatorio l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici al chiuso. Luoghi di culto, cinema e teatri, continueranno ad avere posti a sedere preassegnati, rispettando la distanza di almeno un metro. La proposta è del Ministro della Salute Speranza. Il provvedimento si renderebbe necessario visto il perdurare di numerosi focolai di contagio sparsi soprattutto nelle regioni del nord.

La novità del nuovo decreto sarebbe il divieto di ingresso in Italia da quei 13 Paesi che hanno il coefficiente di contagio ancora elevato. Per chi arriverà dagli Stati Uniti è previsto un periodo di quarantena di 14 giorni.