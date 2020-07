Torna a riunirsi la massima assise cittadina

Un pubblico encomio a favore dei tre Carabinieri della stazione di Giovinazzo che il 10 marzo scorso hanno portato in salvo un uomo scivolato accidentalmente sui binari ferroviari mentre sopraggiungeva un intercity. Si aprirà cosi, questo pomeriggio alle 16, 30 la nuova seduta di Consiglio comunale, che per il rispetto delle norme anticovid, si svolgerà a porte chiuse e con i consiglieri che dovranno osservare la distanza di sicurezza. All'ordine del giorno, ci sarà l'approvazione del regolamento sul centro storico e del regolamento sugli spazi di sosta personalizzati per i diversamente abili. Sarà possibile seguire i lavori della massima assise cittadina, il diretta streaming collegandosi con il sito istituzionale del Comune.