Si va verso la proroga dello stato di emergenza

Ormai è più di una indiscrezione. Lo stato di emergenza sanitaria potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre prossimo. Lo ha accennato a Venezia, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine delle prove generali sulla efficacia del Mose, il sistema di paratie utile a limitare l’acqua alta nella città lagunare. Lo stato di emergenza fu proclamato nei primi giorni della pandemia. Si rese necessario per fronteggiare e reagire alla diffusione del virus. La proroga annunciata, non ancora ufficialmente, potrebbe essere dettata dal pericolo, paventato a più riprese, di una seconda ondata del contagio da Covid 19. Ciò che al momento preoccupa è la curva del contagio che pare sia in risalita soprattutto nelle regioni del nord Italia, Lombardia in testa, e per i nuovi focolai, seppur tenuti sotto controllo in altre aree del Paese. «Lo stato di emergenza - ha precisato il premier - serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione». Lo stato di emergenza permetterà di emanare provvedimenti relativi all’emergenza in deroga alle norme vigenti, in maniera rapida. Come avvenuto per esempio con il lockdown, una decisione assunta da Conte in maniera urgente senza aspettare i tempi del Parlamento. La decisione finale dovrà comunque aspettare il via libera dal Consiglio dei Ministri.