«Quell’identità smarrita del centrosinistra da ritrovare»

Ridare una identità a quella parte del centrosinistra che quella identità pare l’abbia smarrita. È anche questo uno degli obiettivi che Nico Bavaro, segretario regionale di Sinistra Italiana, si è posto con la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia. «Identità disperse in mille rivoli – ha detto – le cui conseguenze si vedono nei governi locali con amministrazioni troppo ondivaghe. Mettere un punto fermo è necessario. Mesi di lavoro, di ascolto, ci hanno portato a credere, insieme al partito che rappresento, che la mia candidatura sia possibile e soprattutto matura». Che ci siano tante anime a riconoscersi nel centrosinistra in cui crede Bavaro lo dimostra la sua lista, costruita insieme agli ambientalisti e ai socialisti. «È forse un caso unico in Italia – ha commentato – che gli ambientalisti abbiano deciso di “correre” insieme ad altre formazioni politiche, in questo caso la nostra. E poi c’è quel pezzo di mondo cattolico rappresentato dalla Fondazione Guglielmo Minervini». La scelta di appoggiare Michele Emiliano, qualche perplessità l’ha suscitata, visti i trascorsi non proprio idilliaci con il presidente in carica. «Abbiamo posto delle pregiudiziale – ha raccontato Bavaro – Tra queste il piano regionale dei rifiuti, e il servizio del 118. Per il piano dei rifiuti abbiamo “convinto” Emiliano a rinunciare agli inceneritori. Per il 118 abbiamo chiesto che il servizio sia in carico alla sanità pubblica e non più frammentato tra cooperative o società diverse tra loro per le capacità di essere presenti su tutto il territorio regionale o per il lavoro svolto. Sono punti che abbiamo già incassato e che sono in itinere per la trasformazione nel senso che noi abbiamo proposto». Anche sulla Sanità in senso più generale le divergenze pare si stiano appianando. «Intanto sono state assegnate ingenti risorse per nuove assunzioni negli ospedali e nei centri di cura – ha dichiarato il segretario di Si – per le politiche sanitarie che la Regione dovrà affrontare il dibattito è ancora aperto ma i punti di convergenza ci sono tutti». Il collegio in cui Bavaro si candida è quello dell’area metropolitana, e questo gli perette di guardare anche oltre le elezioni regionali. Guarda soprattutto a quella identità che la sinistra e il centrosinistra deve recuperare. «La vittoria di Emiliano alle regionali – ha affermato – significa rivedere e recuperare rapporti che nel tempo si sono dissolti. C’è una nutrita fascia di persone, giovani soprattutto, che vogliono impegnarsi per i propri territori. Persone che hanno bisogno di riconoscersi in progetti seri, che sono quelli da noi rappresentati. Sappiamo che un risultato diverso non farà altro che acuire la confusione che in politica sembra farla da padrone in questo momento. Partiti e persone, nel centrodestra, che poco hanno a che fare con la Puglia. Candidature che scendono dall’alto, politiche che non hanno radicamento sul territorio, che badano a spartizioni e occupazione di ruoli da dove gestire il potere». Bavaro rimane fiducioso per il risultato del centrosinistra e del suo partito in particolare. «Le premesse per raggiungere i nostri obiettivi – ha concluso – senza dare nulla per scontato, ci sono tutti. Il lavoro che ci aspetta sarà duro, ma il centrosinistra compatto ha tutte le carte per riconfermare Emiliano».