Apre lo sportello credito per le imprese

Favorire lo sviluppo e la crescita delle impreseattraverso l’accesso al credito e agli strumenti di finanza agevolata. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra il Comune e l’Upsa Confartigianato Bari. L’accordo di collaborazione prevede l’attivazione di uno sportello credito per informare le imprese sugli strumenti agevolativi, in particolare regionali, come il Titolo II° Liquidità. Tale sportello sarà attivo da lunedì 13 luglio all’interno di palazzo di città e sarà animato anche da Artigianfidi Puglia, il consorzio che per conto di Confartigianato si occupa del rilascio di garanzie nei confronti del sistema bancario.

«L’apertura dello sportello – ha dichiarato Francesco Sgherza, Presidente dell’Upsa – è per la nostra associazione un modo per sostenere in maniera ancora più concreta lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio, contando sulla nostra esperienza e conoscenza dello stesso e sulle valide competenze che saranno messe a disposizione». Lo sportello sarà aperto a piano terra del municipio il lunedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 12.

«Siamo sempre stati un Comune aperto alla cittadinanza attiva e alle collaborazioni – è stato il commento del sindaco, Tommaso Depalma - E la Confartigianato, che ringrazio,è certamente parte viva del tessuto economico e sociale dei territori. Come sempre, in modo concreto, faremo tutto quello che è nelle nostre disponibilità per assistere al meglio le aziende soprattutto in questo momento di grave difficoltà».