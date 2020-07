Il Palazzo del Capitano proposto per «Luoghi comuni»

«Luoghi Comuni» è la nuova iniziativa della Regione Puglia promossa dalle Politiche Giovanili e dall’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione). «Luoghi Comuni», attraverso la mappatura del patrimonio pubblico sottoutilizzato, mette in rete giovani ed Enti pubblici finanziando, con risorse fino a 40.000 euro, progetti rivolti al territorio e alle comunità. Il progetto è stato presentato ieri nella sala consiliare dai responsabili dell’Arti, ospitati dal sindaco Tommaso Depalma e dall’Assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli. Lo spazio individuato sarebbe il Palazzo del Capitano, meglio conosciuta come l’ex Pretura, l’immobile che apre in Piazza Umberto. L’idea, espressa dai rappresentanti dell’Ente locale, è quella di aprire quegli spazi per farne luoghi a disposizione della città. Come per esempio, secondo una idea dell’assessore Piscitelli, un info point turistico che abbia caratteristiche innovative, che sappia raccontare Giovinazzo con gli occhi dei giovani. E proprio ai giovani si rivolge il progetto della Regione. Perché con le loro idee, possano crescere insieme alla comunità. Quello che il programma messo a punto da «Luoghi comuni» chiede, è che il progetto sia accompagnato dalle Amministrazioni pubbliche, per riempire di idee i luoghi urbani inutilizzati. Ai giovani, invece, è chiesto di non porre limiti alla fantasia. Per poter accedere ai finanziamenti è necessario partecipare al bando, pubblicato sul portale «luoghicomuni.regione.puglia.it», l’avviso scade a settembre, ed è rivolto alle organizzazioni giovanili che operano nel terzo settore, cooperative o imprese sociali che si occupano di volontariato e promozione sociale. Il consiglio direttivo delle associazioni ammesse deve avere al suo interno componenti che in maggioranza abbiamo al massimo 36 anni. Possono anche candidarsi gruppi di associazioni purchè lavorino in partenariato. Al comune è chiesto l’impegno di ristrutturare il luogo candidato al progetto a propria cura.