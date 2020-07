Al vaglio le proposte per i punti di ricarica elettrici

A marzo scorso la Giunta comunale aveva pubblicato un atto, una manifestazione di interesse, rivota a soggetti privati per la concessione gratuita di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di punti di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica, nonché per biciclette e carrozzine per disabili. A quella manifestazione di interesse, i termini per la partecipazione sono scaduti il 26 giugno scorso, hanno partecipato più soggetti per cui si rende necessario esaminare le varie proposte da parte degli uffici competenti. «Anche questo è un segno che la strada tracciata dall’Amministrazione sullo sviluppo strategico, attraverso la green economy, continuiamo a percorrerla giorno dopo giorno – ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma - Soprattutto riscontriamo che i soggetti che veicolano questo tipo di iniziative sono interessati a investire su questo tipo di economia che sarà sempre più presente nei nostri territori. Adesso vedremo se la nostra idea si potrà concretizzare esaminando le domande pervenute e se sussistono i requisiti per poter prendere in considerazione le proposte». Per conto suo il Comune metterà a disposizione di ogni colonnina di ricarica installata, due stalli per la sosta.