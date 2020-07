«Spiagge sicure - Estate 2020», con il Ministero dell’Interno contro illegalità e contraffazione

Un progetto contro l’illegalità e la contraffazione. Giovinazzo è stata scelta come città costiera tra 150 comuni italiani dal Ministero dell’Interno. Il protocollo d’intesa, «Spiagge sicure - estate 2020» il titolo, è stato firmato dal Prefetto di Bari, Antonella Bellomo e dal Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma. L’accordo si colloca nell’ambito dell’attività di ripartizione delle risorse finanziarie poste a disposizione dal Fondo per la sicurezza urbana istituito nel 2018. Il protocollo ha come finalità la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di abusivismo, commerciale e sanitario, nonché ad ogni forma di contraffazione ed illegalità frequentemente registrate nelle località costiere. Il progetto redatto dal Comune di Giovinazzo, prevede l’istituzione di un presidio di legalità e di assistenza sanitaria garantito dagli agenti della Polizia Locale con il personale sanitario messo a disposizione dalle associazioni di volontariato operanti nel settore. Il costo complessivo è di 32mila euro. Il programma di intervento prevede attività di controllo dirette al contenimento della situazione di emergenza epidemiologica in atto e al monitoraggio sulle prescrizioni relative al distanziamento sociale ed al divieto di assembramenti. Al Comune è anche affidata la predisposizione e la distribuzione di un dépliant informativo, da distribuire ai bagnanti, sulle attività di controllo e sulle modalità di comportamento da adottare ai fini del rispetto della normativa anti Covid-19, lungo tutti gli 8 chilometri di costa balneabile giovinazzese. «Spiagge sicure- Estate 2020» si concluderà il 30 settembre e prevede anche l’assunzione a tempo determinato di due agenti di Polizia Locale, l’acquisto di un drone di ultima generazione per il controllo del territorio e di due motocicli Honda in dotazione al comando di Polizia Locale.