Il giovinazzese Nico Bavaro in corsa per le Regionali

«Fai rumore» è lo slogan scelto da Nico Bavaro per la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia. Il segretario regionale di Sinistra Italiana ha ufficializzato in queste ore la sua candidatura. Correrà per «Puglia solidale verde», la formazione che da sinistra appoggerà il Presidente uscente Michele Emiliano. «Per i diritti che non hai e per quelli che vuoi difendere. Per ciò che è giusto e che va conquistato, passo dopo passo. Per il futuro che non c’è», questo il messaggio che ha voluto lanciare al suo potenziale elettorato. Giovinazzese, classe ’82, Nico Bavaro è sempre stato al fianco dei lavoratori di quelle aziende in crisi, sposando anche temi ecologici. È segretario prima di Sel e poi di Sinistra italiana Puglia dal 2015.